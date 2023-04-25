Почему военный парад в честь 7 и 9 мая отменили в Казахстане

День защитника Отечества: Facebook/@davr24official

На брифинге в СЦК представитель ВС Казахстана сообщил, по какой причине военный парад к Дню защитника Отечества 7 мая и Дню Победы 9 мая отменяют в этом году, передает корреспондент NUR.KZ.

"В связи с экономией бюджета затраты на данное мероприятие (военный парад – прим. ред.) Минобороны расходует на поддержание боеготовности и повышение мобильности войск", – заявил замглавы департамента генштаба ВС РК Даурен Абдуллин.

Ранее Абдуллин рассказал, поедут ли казахстанские военные в Россию для участия в военном параде в Москве.

Напомним, что об отмене военного парада в Казахстане стало известно вчера. Отметим, что это уже пятый год, когда в стране отказываются от проведения парада. Последний раз торжественное шествие проходило в Астане в 2018 году.

В 2019 году парад заменили на масштабные учения, в 2020 и 2021 годах мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса, в 2022-м парад решили не проводить также из экономии средств.

Кроме того, стало известно, что Касым-Жомарт Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы.

Планируется, что 5 мая президент – Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил проведет Всеармейское совещание, а 9 мая в Астане почтит память погибших в Великой Отечественной войне.

Между тем в России в этом году отменили шествие "Бессмертного полка". Организаторы отметили, что данное мероприятие состоится в других форматах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2018191-pochemu-voennyy-parad-v-chest-7-i-9-maya-otmenili-v-kazahstane/