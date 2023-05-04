Марш к 9 мая в Алматы пройдет в онлайн-формате

Вечный огонь. Иллюстративное фото: Borislav / Getty Images

В этом году ежегодная акция-марш ко Дню Победы "Ер есімі – ел есінде" пройдет в онлайн-формате в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Региональную службу коммуникаций мегаполиса.

Сообщается, что акция "Ер есімі – ел есінде" ("Батырларға тағзым") пройдет на специальной одноименной платформе, которая позволяет демонстрировать всю информацию о героях-казахстанцах. К онлайн-маршу 9 мая в Алматы сможет присоединиться каждый.

"Успешный опыт у нас в проведении онлайн-акции в достаточной мере имеется. Во время карантинных ограничений в 2020-2021 годах аналогичная акция проходила в данном формате.

Проведение акции в традиционном формате, надо признать, всегда было сопряжено с определенными рисками общественной безопасности.

Более того, перекрытие движения на одной из центральных улиц города создает неудобства для автовладельцев и жителей близлежащих домов", – отметил зампредседателя Алматинского городского Совета ветеранов Мурат Абдушукуров.

Кроме того, в школах и колледжах пройдут тематические "Уроки мужества" с приглашением военнослужащих, ветеранов, рядовых граждан, проявивших героизм и мужество в мирное время, а также занятия по ознакомлению детей с различными родами войск.

Председатель Алмалинского районного Совета ветеранов Батай Кабылов добавил, что запланировано поздравление участников и инвалидов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, находящихся на надомном обслуживании и в медико-социальных учреждениях в рамках благотворительной акции "Ардагерлерге тағзым".

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев как будет праздноваться День победы в южной столице.

"В этом году в парке Панфиловцев, как обычно, все проведем: и возложение цветов будет, и праздничный концерт будет. Кроме того, в каждом районе будут проходить мероприятия, связанные с чествованием ветеранов. Город к этому празднику готов", – сообщил Досаев.

Он также пообещал, что поздравит лично всех ветеранов, кто не сможет присоединиться к празднованию в парке.

Кроме того, в конце апреля глава Минтруда Тамара Дуйсенова рассказала, сколько ветеранов ВОВ проживает в РК, а также сообщила, что они получат материальное поощрение от акиматов.

"Сегодня утром посмотрела – 237 человек. Им будут выплачены 9 мая соответствующие материальные поощрения в этой сумме во всех областях. Одинаково, но где-то, может, больше. По предложению акиматов, не менее 1,5 млн тенге", – заявила она.

Мероприятия к 9 мая в Казахстане

Напомним, в Минобороны РК заявили, что проводить военный парад в этом году в стране не планируют. От него было решено отказаться из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач.

Однако позже стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы.

Планируется, что 5 мая президент – Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил проведет Всеармейское совещание, а 9 мая в Астане почтит память погибших в Великой Отечественной войне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019307-marsh-k-9-maya-v-almaty-proydet-v-onlayn-formate/