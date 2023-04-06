Чтобы не было искусственного дефицита бензина и дизеля, в регионах проверят нефтебазы

Автозаправочная станция. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Специальные штабы, расположенные в регионах Казахстана, проведут обследование нефтебаз, чтобы не допустить искусственного дефицита ГСМ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Сегодня, 6 апреля, под председательством первого заместителя премьера Романа Скляра состоялось совещание по ситуации на рынке ГСМ.

В целом по стране совокупные запасы дизельного топлива составляют 308,56 тыс. тонн, что на 59 тыс. тонн больше по сравнению с запасом на 1 января 2023 года, рассказали в министерстве.

Вместе с тем, как сообщают в Министерстве энергетики, на отдельных автозаправках в некоторых регионах отмечаются ограничения в реализации дизеля.

В связи с этим для обеспечения внутреннего рынка ГСМ поручено:

региональным штабам – принять меры по комиссионному обследованию региональных нефтебаз в целях недопущения создания искусственного дефицита ГСМ.

при наличии фактов нарушения – соответствующим госорганам – провести расследование по антиконкурентным или доминантным действиям субъектов рынка.

Отметим, что к региональным штабам относятся:

местные исполнительные органы;

департаменты по защите и развитию конкуренции;

департаменты государственных доходов;

департаменты экономических расследований;

департаменты по регулированию естественных монополий.

Повышение цен на ГСМ в стране

3 апреля экс-министр энергетики Болат Акчулаков сообщил о повышении цен на бензин и дизельное топливо.

В этот же день позже на портале "Открытые НПА" был опубликован проект приказа, согласно которому в Казахстане планируется установить предельные розничные цены на бензин АИ-92, АИ-93 и дизель.

Так, согласно документу, цены планируется установить следующие:

на бензин марки АИ-80 – 89 тенге за литр;

на бензин марки АИ-92 и АИ-93 – 205 тенге за литр;

на дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 450 тенге за литр.

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до завтра, 7 апреля. В случае его принятия он будет введен в действие с 12 апреля.

Также на днях премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что повышение предельных цен на бензин и дизель является вынужденной мерой. По словам главы правительства, если сейчас этого не сделать, то уже в ближайшее время страна столкнется с нехваткой топлива.

Вчера новый глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев объяснил, почему в Казахстане собираются повысить цены на ГСМ. Так, по его словам, для добычи нефти на месторождениях, с которых нефть идет на внутренний рынок, нужны достаточно большие затраты эксплуатационные и базовые, в том числе капитальные, по бурению дополнительных скважин.

"Это нефть с очень высокой себестоимостью. Нефть – она есть, но при переработке возникают затраты, которые должны быть компенсированы за счет цены продажи", – сказал он.

Сегодня мы писали, что в Алматы некоторые АЗС ввели лимит на продажу дизеля. Причинами такого решения стали ажиотажный спрос, ограничение поставок, а также ремонт на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015789-chtoby-ne-bylo-iskusstvennogo-defitsita-benzina-i-dizelya-v-regionah-proveryat-neftebazy/