Бывший министр энергетики Болат Акчулаков стал советником Токаева

Болат Акчулаков. Фото: primeminister.kz

Бывший министр энергетики Болат Акчулаков получил новую должность - соответствующее распоряжение подписал Касым-Жомарт Токаев, сообщается на официальном сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Акчулаков Болат Уралович назначен советником президента Республики Казахстан.

Напомним, что сегодня указом президента Саткалиев Алмасадам Майданович назначен министром энергетики Республики Казахстан. Ранее он возглавлял фонд "Самрук-Казына".

Согласно официальному сайту Минэнерго РК, Болат Уралович родился 9 апреля 1971 года в городе Гурьев (ныне Атырау).

С 11 января 2022 года до сегодняшнего дня, 4 апреля 2023 года, был министром энергетики Республики Казахстан.

Стоит отметить, что за годы своей работы Акчулаков занимал важные государственные посты, например, вице-министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2006-2008), вице-министра нефти и газа Республики Казахстан (2012-2014), вице-министра энергетики Республики Казахстан.

Также в свое время возглавлял "КазМунайГаз", ТОО "Almex Petrochemical" и ассоциацию Кazenergy.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015386-byvshiy-ministr-energetiki-bolat-akchulakov-stal-sovetnikom-tokaeva/