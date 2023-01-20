Ради вывоза бензина и дизеля из Казахстана, на границе их стали выдавать за другое топливо

Бензин. Иллюстративное фото: Elena Popova/Getty Images

Усилить контроль за незаконным вывозом горюче-смазочных материалов собираются в Казахстане. Об этом сегодня на совещании говорил премьер-министр Алихан Смаилов, передает официальный Telegram-канал правительства.

В пятницу, 20 января, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами.

Алихан Смаилов на совещании. Фото: t.me/KZgovernment

Участники рассмотрели текущую ситуацию на рынке ГСМ и эффективность действующих механизмов регулирования. Было отмечено, что на границе фиксируются попытки незаконного вывоза дизельного топлива и бензина под видом других нефтепродуктов (мазут, печное топливо, растворители и другие).

Премьер-министр поручил Министерству энергетики совместно с заинтересованными госорганами принять решительные меры по усилению контроля и пресечению незаконного вывоза топлива из страны, особенно в период проведения весенне-полевых работ.

На заседании также обсужден ряд других актуальных вопросов нефтегазовой отрасли.

Напомним, недавно мы писали про то, как изменились цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане.

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, дизельное топливо - горючая жидкость, используемая в качестве топлива для дизельных двигателей.

При сгорании такого топлива выделяется больше энергии, чем при сгорании равного объема бензина, поэтому дизельные двигатели, как правило, демонстрируют лучшую экономию топлива, чем бензиновые.

Что касается бензина, его получают из нефти и используют в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2006186-radi-vyvoza-benzina-i-dizelya-iz-kazahstana-na-granitse-ih-stali-vydavat-za-drugoe-toplivo/