Касым-Жомарт Токаев и Ерболат Досаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева, который озвучил итоги развития города за I квартал 2023 года и рассказал о планах, сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства заслушал доклад об итогах социально-экономического развития Алматы за I квартал текущего года. За отчетный период краткосрочный экономический индикатор ускорился до 23,9% за счет деловой активности, которая выросла до 57,9%, заняв I место среди регионов.

Президенту был представлен отчет о мерах по дальнейшей диверсификации экономики. В 2023 году запланирована поддержка 3 тысяч проектов малого и среднего бизнеса на 43 млрд тенге, дополнительно выделено 4 млрд тенге для финансирования факторинговых сделок, открыты 5 малых промышленных парков для обеспечения роста обрабатывающей промышленности.

Главе государства было доложено о формировании транспортного каркаса Алматы, реализуемого в рамках "Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года". Особое внимание в текущем году в городе будет уделено реализации поручений Касым-Жомарта Токаева по экологизации общественного транспорта. Планируется выделить более 66 млрд тенге на приобретение 600 новых газовых автобусов и 100 троллейбусов. Частными перевозчиками также будет осуществлен закуп новых 650 автобусов и 31 электробуса.

Кроме того, президент был ознакомлен с планами по улучшению качества модернизации дорожной инфраструктуры.

Напомним, сегодня мы рассказывали, что алматинцы стали жаловаться на ямы на дорогах и в целом на ухудшившееся за зиму качество дорожного покрытия.

Как рассказали в акимате, в этом году планируется провести средний ремонт улиц. Всего охвачено будет 220 улицы общей протяженностью 200 километров. Кроме того, власти города намерены отремонтировать тротуары протяженностью 30 километров, а также 40 остановочных комплексов.

Также ранее сообщалось, что несколько улиц и перекресток хотят изменить в Алматы.

В ходе встречи особое внимание было уделено исполнению поручения главы государства по децентрализации полномочий. С 1 апреля с городского уровня районным акиматам переданы 15 функций с увеличением их бюджета в 2,7 раза до 161,6 млрд тенге.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по принятию мер для привлечения инвестиций и обеспечению стабильности цен на социально значимые продовольственные товары.

Выступление Токаева на встрече с общественностью Алматы

Напомним, что 16 ноября 2022 года президент Казахстана выступил на встрече с общественностью города Алматы. В какой-то момент он критично высказался о планировке зданий и дорог в городе.

"Многочисленные нарекания вызывают неудобная планировка зданий и дорог. Так называемая точечная застройка, или "человейники".

Алматы должен стать передовым мегаполисом, соответствующим требованиям современной урбанистики. Город нельзя превращать в каменные джунгли. Алматы должен дышать свежим горным воздухом Алатау – это очень важно для экологии города", — подчеркивал тогда глава государства.

При этом он указывал и на проблему заторов на дорогах мегаполиса. По его словам, многочасовые пробки негативно влияют как на самих горожан, так и на экологию мегаполиса.

Также глава государства подчеркивал, что особое внимание нужно уделять и транспортной доступности школ и детских садов, которые "в часы пик превращаются в главную причину автомобильных заторов, влекут за собой стресс для водителей и родителей".

Тогда Касым-Жомарт Токаев поручил запустить новые автобусные маршруты с дополнительным охватом 50 населенных пунктов.

"Министерству индустрии и инфраструктурного развития, акиматам Алматы и Алматинской области нужно разработать план по дальнейшему стимулированию пригородного железнодорожного сообщения. Необходимо продумать создание единой транспортной модели развития Алматинской агломерации", – говорил президент.

Кроме того, во время встречи глава государства раскритиковал цены на жилье в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2017104-tokaev-prinyal-akima-almaty/