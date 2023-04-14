Несколько улиц и перекресток хотят изменить в Алматы

Транспорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Несколько улиц в Алматы могут подвергнуться изменениям с целью снижения количества ДТП. Об этом рассказали на презентации программы Vision Zero Almaty 2023, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, изменения могут коснуться улицы Тлендиева – там предлагается обеспечить минимум две ходовые полосы с дополнительными полосами на перекрестках, а также упорядочить парковочное пространство.

При этом эксперты предлагают ликвидировать парковку на тротуарах и построить тротуарные мысы, установить светофоры и добавить озеленение.

Предложения коснулись и перекрестка Назарбаева – Аль-Фараби. Там предлагают создать новый пешеходный переход через Назарбаева в нижней части и сделать пешеходный переход южнее Аль-Фараби.

Стоп-линии могут быть оборудованы минимум за 6 метров до пешеходных переходов, а также установлены светофоры на пешеходных переходах.

Предлагается уменьшить асфальтовое покрытие на разворотах и правополосном съезде за счет дополнительного озеленения.

Разгонную полосу выше Аль-Фараби по западной стороне Назарбаева предлагают закрыть, а также ликвидировать "карман" на автобусной остановке.

Еще одна улица, на которую обратили внимание эксперты – Маргулана, в районе школы № 121. Там предлагают установить пешеходный светофор; сузить проезды с верхней стороны и оборудовать тротуар на месте парковки и в пространстве между заездами.

Там же ожидают создания зеленой зоны.

В ходе того же форума, напомним, в Алматы предложили снизить скоростной режим. Также в южной столице предложили сузить магистральные улицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016789-neskolko-ulits-hotyat-izmenit-v-almaty/