Когда отремонтируют дороги в Алматы (фото)

Яма на дороге. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жители Алматы жалуются на ямы на дорогах и в целом ухудшившееся за зиму качество дорожного покрытия. В акимате Алматы корреспонденту NUR.KZ рассказали, будет ли в этом году проведен ремонт дорог.

Ямы появились, в том числе, на магистральных улицах. А, к примеру, улицы Алатауского района давно требуют ремонта, отмечают жители.

Как рассказали в акимате, в этом году планируется провести средний ремонт улиц. Всего охвачено будет 220 улицы общей протяженностью 200 км. Текущий ремонт ждет более 300 тысяч квадратных метров.

Яма на дороге. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кроме того, власти города намерены отремонтировать и тротуары протяженностью 30 км, а также 40 остановочных комплексов.

"В список среднего ремонта включены улицы в микрорайонах Жас Канат, Рахат, Шугыла, Карагайлы, Таусамалы, Калкаман, Шапагат, Зердели, Акбулак, 14 территории, Томирис и Карасу. А также планируется отремонтировать участки улиц Уалиханова, Тулебаева, Кастеева, Бегалина, Серикова, Курмангазы, Амангельды, Ударная, Шаляпина, Манаса, Байзакова и другие.

Работы планируется начать после получения заключения ведомственной. Средний ремонт будет проведен как на магистральных, так и на улицах районного значения. В частности, средний ремонт запланирован на участке проспекта Аль-Фараби от Достык до улицы Дулати", - говорят в акимате.

Яма на дороге. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Что касается магистральных улиц, то ремонт затронет разворотные тоннели близ ТРЦ Esentai Mall по Аль-Фараби, а также:

Абая от Тлендиева до Достык,

Тлендиева от Сатпаева до Райымбека,

Байзакова от Тимирязева до Райымбека,

Тургыт Озала от Сатпаева до Толе би,

Саина от Вдоль БАКа до Монке би,

Толе би от Байтурсынова до Назарбаева,

Манаса от Сатпаева до Жамбыла,

Шаляпина до Берегового до Ашимова,

Сейфуллина от Рыскулова до Алматы-1.

Яма на дороге. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На эти цели выделено 20 млрд тенге.

"Средний ремонт предполагает комплекс работ по исправлению повреждений на дорогах, восстановлению изношенных верхних слоев. Работы планируется начать после завершения конкурсных процедур по определению подрядных организаций.

Средний ремонт магистральных улиц планируется завершить до 27 августа, а улицы районного значения будут отремонтированы до 30 октября. Перед началом работ по каждой улице будут опубликованы списки с планируемыми сроками проведения работ", - сообщили в акимате.

Яма на дороге. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Помимо этого, в Алматы будут проведены ямочные работы, подъемы люков, покрытие трещин и другие виды работ, на это уже выделили 2,8 млрд тенге.

Яма на дороге. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Яма заложена брусчаткой. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Яма на дороге. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017088-kogda-otremontiruyut-dorogi-v-almaty/