Токаев о закрытии вузов, не соответствующих требуемому уровню: Не будет никаких послаблений

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время рабочего визита в Алматы провел встречу со студентами и молодыми учеными технических вузов, передает официальный Telegram-канал Акорды "Борт №1".

"Наука превратилась в гигантскую индустрию. Эта отрасль формируется как сектор, который выводит всю экономику на новый уровень. Мы не должны оставаться в стороне от этой мировой тенденции. Наша страна на протяжении многих лет полагалась в основном на нефть, но сейчас наступили другие времена. Мы вступили в эпоху, когда человеческий капитал важнее природных богатств", - сказал президент.

Как отметил глава государства, быть инженером стало снова престижно и экономически выгодно.

"В последние годы наблюдается большой интерес молодых людей к техническим профессиям. В стране из 610 тысяч студентов 112 тысячи сейчас обучаются по техническим специальностям. В Казахстане быстро развиваются новые отрасли экономики", - отметил Токаев.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Он добавил, что только в отечественном IT-секторе в ближайшие годы появится 150 тысяч новых рабочих мест.

Глава государства напомнил, что наша земля богата различными ресурсами, в недрах Казахстана есть вся таблица Менделеева.

"Отныне все природные богатства Казахстана принадлежат всем его гражданам. Мы закрепили это важное положение на уровне Конституции. Однако самое главное богатство нашей страны – это люди. Поэтому главная задача государства заключается в создании всех необходимых условий для их самореализации, – отметил он.

Президент сообщил, что был закрыт ряд вузов и колледжей, в которых обучение не соответствовало требуемому уровню.

"Эта работа должна продолжиться. Здесь не будет никаких послаблений, потому что нашей стране нужны не конторы по раздаче дипломов, а конкурентоспособные учебные заведения", - подчеркнул он.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

По поручению главы государства усиливается академическая кооперация с ведущими зарубежными университетами.

"В разных городах страны на базе казахстанских вузов уже открыты филиалы нескольких крупных российских образовательных учреждений. А в Kozybayev University в Петропавловске 175 студентов начали обучаться по программе Университета Аризоны. В ближайшее время в Казахстане будут созданы филиалы вузов Великобритании, Германии, Канады, Нидерландов, Южной Кореи и США", - отметил он.

Токаев заявил, что правительству следует проработать механизмы повышения зарплат преподавателей, а также ученых вузов, научно-исследовательских институтов с 1 июля 2023 года.

Касым-Жомарт Токаев на встрече со студентами и молодыми учеными. Фото: t.me/bort_01

"В Алматы остро стоит вопрос обеспечения 37 тысячи студентов общежитиями. Мы не сможем решить эту проблему, если темпы строительства будут такими же низкими, как сейчас. Более того, с каждым годом увеличивается численность населения, количество студентов", - сказал президент.

Он также отметил, что правительству необходимо до 1 апреля следующего года разработать новые подходы к ликвидации нехватки общежитий.

"Я дал поручение создать при Сатпаевском университете научно-исследовательский хаб новых технологий. Его инфраструктурой могут пользоваться все технические учебные заведения. Правительству необходимо рассмотреть возможность финансирования научно-исследовательских хабов", - добавил глава государства.

Напомним, вчера, 15 ноября, глава государства прибыл в Алматы с визитом. В тот же день Касым-Жомарт Токаев дал старт строительству мультибрендового автомобильного завода в мегаполисе.

Сегодня, 16 ноября, во время встречи с общественностью города президент раскритиковал цены на жилье в Алматы, высказался о точечной застройке и пробках в городе.

Он также открыл памятник литературоведу, тюркологу, политическому публицисту, поэту Ахмету Байтурсынову.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997459-tokaev-v-almaty-provel-vstrechu-so-studentami-i-molodymi-uchenymi/