"Приносит ощутимый ущерб экономике и экологии города": Токаев о пробках в Алматы

Пробка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с общественностью города Алматы. Он указал на то, что многочасовые пробки негативно влияют как на самих горожан, так и на экологию мегаполиса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт №1".

"Важнейшим приоритетом Алматы является неуклонное повышение качества жизни и благосостояния горожан, на что во многом влияет эффективность дорожно-транспортной системы. Непродуктивная потеря времени в многочасовых пробках не только негативно сказывается на самочувствии и здоровье граждан, но и приносит ощутимый ущерб экономике и экологии города", – заявил Токаев.

По его словам, важно выстроить гармоничный и сбалансированный дорожно-транспортный комплекс, который позволит на практике реализовать принцип "город для людей".

"Ежедневно на дорогах Алматы насчитывается более 700 тысяч автомашин, включая транзитный грузовой транспорт. И этот поток с каждым годом только увеличивается.

Поэтому акимату нужно постоянно думать над оптимизацией трафика, использовать современные цифровые технологии и большие данные, внедрять интеллектуальные системы управления дорожным движением", – добавил президент.

Также он указал на то, что особое внимание нужно уделять транспортной доступности школ и детских садов, которые "в часы пик превращаются в главную причину автомобильных заторов, влекут за собой стресс для водителей и родителей".

Глава государства подчеркнул, что значимой составляющей качества жизни в городе является безопасность дорожного движения, но, несмотря на позитивные тенденции, ДТП – все еще частое явление.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы кардинально снизить количество трагических случаев на наших улицах и тротуарах", – отметил Токаев.

Кроме того, по его словам, сегодня основная доля пассажиропотока в Алматы приходится на автобусы и троллейбусы. При этом маршрутная сеть организована недостаточно эффективно.

"Большинство городских маршрутов очень длинные, городской и пригородный общественный транспорт слабо взаимосвязаны, отсутствуют удобные для пересадки транспортные узлы. Нужно срочно менять эту ситуацию. Следует последовательно повышать привлекательность общественного транспорта, одновременно стимулируя снижение использования личных автомобилей. Для этого необходимо продолжить расширение сети метрополитена", – сказал президент.

Он добавил, что огромную нагрузку на дорожно-транспортную сеть Алматы создает маятниковая миграция между южной столицей и Алматинской областью. А потому, нужно уделить особое внимание развитию пригородного общественного транспорта.

"Необходимо запустить новые автобусные маршруты с дополнительным охватом 50 населенных пунктов. Недавно был возобновлен маршрут электропоезда между городами Алматы и Кунаев.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития, акиматам Алматы и Алматинской области нужно разработать план по дальнейшему стимулированию пригородного железнодорожного сообщения. Необходимо продумать создание единой транспортной модели развития Алматинской агломерации", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, вчера президент Казахстана прибыл с рабочей поездкой в город Алматы.

Сегодня, во время встречи с общественностью города Токаев высказался о доходах горожан, отметил неудобную планировку зданий и дорог в городе, а также заявил, что в последние годы репутация Алматы как зеленого города померкла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997366-tokaev-vyskazalsya-o-probkah-v-almaty/