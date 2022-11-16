Токаев раскритиковал цены на жилье в Алматы

Недвижимость. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на высокие цены на жилье в Алматы. Он поручил акимату привлечь инвесторов, чтобы построить арендное жилье с доступными ценами. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы президента "Борт №1".

Президент отметил, что квартирный вопрос очень волнует большинство жителей Алматы, особенно молодежь.

"Цены на жилье в городе очень высокие. Понятно, что молодежь, только начинающая свой трудовой путь, не может сразу же приобрести квартиру. Однако нельзя сидеть сложа руки, ссылаясь на это.

Одна из главных задач государства – создание условий для того, чтобы молодые люди могли стать владельцами собственного жилья.

Акимату необходимо разработать эффективные меры по привлечению инвесторов для строительства арендного жилья. При этом стоимость аренды квартиры не должна быть высокой, жилье должно быть доступным", — заявил Токаев.

Он подчеркнул, что собственное жилье не должно быть недосягаемой мечтой для молодых людей в Алматы, так как его наличие придаст им веру в завтрашний день.

"Сокращение дефицита жилья – важнейшая задача. Необходимо со следующего года ежегодно увеличивать объемы жилищного строительства на 10%. В Алматы дефицит свободных земель, что может воспрепятствовать повышению темпов строительства жилья. Поэтому следует осваивать новые территории", — сказал глава государства.

Он напомнил, что жилищный фонд города насчитывает порядка 1 500 ветхих домов, в которых нужно провести капитальный ремонт либо снести, если они не подлежат ремонту.

"Поручаю акимату подготовить план мероприятий, предусматривающий конкретные и поэтапные меры. При этом нужно создать условия для того, чтобы ремонтные работы не причиняли неудобств горожанам", — резюмировал президент.

В ходе того же выступления Токаев высказался о точечной застройке Алматы, заявив, что "город нельзя превращать в каменные джунгли".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997369-tokaev-raskritikoval-tseny-na-zhile-v-almaty/