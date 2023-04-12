Кошанов высказался о ситуации с митингующими жанаозенцами

Ерлан Кошанов. Фото: пресс-служба мажилиса

Спикер мажилиса в кулуарах палаты ответил на вопрос о том, почему он, как представитель партии большинства, не вышел к митингующим в столице, передает корреспондент NUR.KZ.

"Соответствующее разъяснение со стороны госорганов были даны. Кто должен был выйти - они вышли. А всеми теми вопросами в том числе и мы занимались", – сообщил Ерлан Кошанов в ответ на вопрос, почему он не встретился с митингующими.

Он заявил, что все должно быть в рамках закона.

"Считаю, что вчерашние события происходили в рамках закона. Какая жестокость? (о задержании - прим. ред.) Я там не был, но все было в рамках закона. С их стороны был нарушен закон о мирных собраниях. Закон был нарушен, и на сегодня все урегулировано в рамках законодательства.

Люди приехали, с ними работали соответствующие службы, соответствующие представители квазигосударственных органов. Здесь же конфликт между работодателем и квазигосударственным органом, который проводил тендер. Это же чисто хозяйственный спор", – отметил председатель мажилиса.

Журналисты также поинтересовались у Кошанова, не считает ли он, что представители Минэнерго и КМГ вышли к людям слишком поздно.

"Я отвечу как депутат: возможно. Возможно", – заключил он.

Митинг жанаозенцев в Астане

В понедельник, 10 апреля, у здания Минэнерго в Астане собралось более 60 человек с требованием трудоустройства в штат "Озенмунайгаза".

Как позже объяснили в "КазМунайГаз", собравшиеся - работники компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для дочерней компании КМГ ("Озенмунайгаз").

Работникам компании предложили перейти в другую компанию, но экс-сотрудники "БерАли Мангистау Company" отказались от условий, настаивая на отмене результатов тендера.

Вчера о ситуации высказался новый министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Он подчеркнул, что собравшимся сделали предложение не хуже. Он предположил, что в данной ситуации идет манипулирование информацией.

Вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтай Кульгинов пояснял, что собравшиеся у здания Минэнерго хотели, чтобы проигравшие компании выиграли тендер. Он подчеркнул, что все должно решаться в правовом поле.

Позже стало известно, что рабочих, собравшихся у здания Минэнерго, задержали - в ДП Астаны прокомментировали произошедшее.

После аким Жанаозена Айбек Косуаков записал видеообращение к жителям города, вышедшим на площадь, чтобы поддержать задержанных земляков.

Через некоторое время представители собравшихся у здания Минэнерго рабочих из Жанаозена сделали заявление. Они сообщили, что всех людей, собравшихся ранее у здания Минэнерго, отправляют домой.

После аким Мангистауской области Нурлан Ногаев обратился к жителям региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2016463-koshanov-vyskazalsya-o-situatsii-s-mitinguyuschimi-zhanaozentsami/