Токаев: Люди, оказавшиеся в трудной ситуации, не должны в одиночку решать свои проблемы

Женщина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Касым-Жомарт Токаев на открытии новой сессии парламента высказался о социальной поддержке казахстанцев. Слова президента опубликовал Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Приоритетной задачей остается поддержка социально уязвимых категорий граждан. Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, не должны в одиночку решать свои проблемы. В этом должна проявляться справедливость государства и солидарность общества. Особое значение имеет защита материнства и детства.

По моему поручению с начала текущего года период выплат по уходу за ребенком был увеличен с 1 года до полутора лет. В этом году также пересмотрен социальный пакет, который ранее выдавался детям из малообеспеченных семей от 1 года до 6 лет. Свыше 100 тысяч детей теперь получают эту поддержку деньгами.

Кроме того, сегодня выплачиваются пособия более полумиллиону многодетных семей, активно ведется подготовка к реализации моей инициативы "Нацфонд – детям", которую я инициировал в прошлом году.

Государство продолжит оказывать малоимущим гражданам адресную социальную помощь", - сказал Токаев.

Напомним, сегодня глава государства выступил на открытии первой сессии парламента XVIII созыва. Выступление президента телеканалы транслировали в прямом эфире.

В ходе своего выступления Токаев высказался о прошедших выборах в мажилис и маслихаты, призвал отечественных предпринимателей вместе строить общее будущее страны, а также указал на нестабильность сырьевых рынков.

Говоря о мерах соцподдержки казахстанцев, глава государства отметил, что помощь не должна порождать иждивенчества.

Кроме того, президент сообщил, что кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat, набравшая больше всего голосов избирателей на прошедших выборах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014492-tokaev-lyudi-okazavshiesya-v-trudnoy-situatsii-ne-dolzhny-v-odinochku-reshat-svoi-problemy/