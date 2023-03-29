"Уповать только на недра уже не получится": Токаев указал на нестабильность сырьевых рынков

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента высказался об экономике Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Здоровая конкурентоспособная экономика – это, прежде всего, диверсифицированная экономика. Пандемия и текущий геополитический кризис наглядно продемонстрировали, как нестабильны сырьевые рынки. Уповать только на недра уже не получится", - заявил президент.

Он отметил, что необходимо активно увеличивать добавленную стоимость добываемых ресурсов, перерабатывая их в качественные и востребованные товары.

"Проводимая до настоящего времени работа по индустриализации не смогла обеспечить развитие несырьевых отраслей экономики на должном уровне. Мы продолжаем импортировать продуты питания и товары первой необходимости. Это является одной из ключевых причин растущей инфляции", - добавил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2014450-upovat-tolko-na-nedra-uzhe-ne-poluchitsya-tokaev-ukazal-na-nestabilnost-syrevyh-rynkov/