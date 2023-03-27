Токаев созвал первую сессию парламента после выборов
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Глава государства подписал указ о созыве первой сессии парламента Республики Казахстан восьмого созыва, сообщается на официальном сайте Акорды.
Президент постановил созвать первую сессию обновленного парламента Казахстана восьмого созыва 29 марта 2023 года в 10:00 в Астане.
"В соответствии с пунктом 2 статьи 59 Конституции Республики Казахстан постановляю:
1. Созвать первую сессию Парламента Республики Казахстан восьмого созыва 29 марта 2023 года в 10 часов в городе Астане", – говорится в тексте документа.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Выборы в Казахстане
19 марта в Казахстане состоялись выборы в мажилис парламента и маслихаты.
Казахстанцы выбирали депутатов мажилиса по партийным спискам и по одномандатным округам, а также депутатов маслихатов всех уровней.
Сегодня в ЦИК озвучили окончательные итоги выборов в мажилис.
Результаты голосования за депутатов мажилиса по партийным спискам Согласно данным ЦИК, голоса избирателей распределились следующим образом:
- за партию "Amanat" проголосовали 53,90%, или 3 431 510 избирателей (40 мандатов);
- за партию "Ауыл" – 10,90%, или 693 938 избирателей (8 мандатов);
- за партию Respublica – 8,59%, или 547 154 избирателей (6 мандатов);
- за партию "Ак жол" – 8,41%, или 535 139 избирателей (6 мандатов);
- за НПК – 6,80%, или 432 920 избирателей (5 мандатов); за партию ОСДП – 5,20%, или 331 058 избирателей (4 мандата);
- за партию "Байтак" – 2,30%, или 146 431 избиратель (партия не прошла в мажилис).
Графу "Против всех" выбрали 3,90%, или 248 291 избиратель. Всего за и против всех отдан 6 366 441 голос.
Также члены комиссии озвучили результаты голосования за депутатов мажилиса по одномандатным округам.
По данным ЦИК, самая низкая явка на выборы оказалась в Алматы, самая высокая – в Кызылординской области.
В последний раз обе палаты парламента провели совместное заседание 13 января текущего года. 19 января глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014227-tokaev-sozval-pervuyu-sessiyu-parlamenta-vosmogo-sozyva/