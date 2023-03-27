Токаев созвал первую сессию парламента после выборов

Здание парламента. Фото: parlam.kz

Глава государства подписал указ о созыве первой сессии парламента Республики Казахстан восьмого созыва, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент постановил созвать первую сессию обновленного парламента Казахстана восьмого созыва 29 марта 2023 года в 10:00 в Астане.

"В соответствии с пунктом 2 статьи 59 Конституции Республики Казахстан постановляю:

1. Созвать первую сессию Парламента Республики Казахстан восьмого созыва 29 марта 2023 года в 10 часов в городе Астане", – говорится в тексте документа.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Выборы в Казахстане

19 марта в Казахстане состоялись выборы в мажилис парламента и маслихаты.

Казахстанцы выбирали депутатов мажилиса по партийным спискам и по одномандатным округам, а также депутатов маслихатов всех уровней.

Сегодня в ЦИК озвучили окончательные итоги выборов в мажилис.

Результаты голосования за депутатов мажилиса по партийным спискам Согласно данным ЦИК, голоса избирателей распределились следующим образом:

за партию "Amanat" проголосовали 53,90%, или 3 431 510 избирателей (40 мандатов);

за партию "Ауыл" – 10,90%, или 693 938 избирателей (8 мандатов);

за партию Respublica – 8,59%, или 547 154 избирателей (6 мандатов);

за партию "Ак жол" – 8,41%, или 535 139 избирателей (6 мандатов);

за НПК – 6,80%, или 432 920 избирателей (5 мандатов); за партию ОСДП – 5,20%, или 331 058 избирателей (4 мандата);

за партию "Байтак" – 2,30%, или 146 431 избиратель (партия не прошла в мажилис).

Графу "Против всех" выбрали 3,90%, или 248 291 избиратель. Всего за и против всех отдан 6 366 441 голос.

Также члены комиссии озвучили результаты голосования за депутатов мажилиса по одномандатным округам.

По данным ЦИК, самая низкая явка на выборы оказалась в Алматы, самая высокая – в Кызылординской области.

В последний раз обе палаты парламента провели совместное заседание 13 января текущего года. 19 января глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014227-tokaev-sozval-pervuyu-sessiyu-parlamenta-vosmogo-sozyva/