Результаты предварительной явки на выборах: проголосовали 6,5 млн казахстанцев

Подсчет бюллетеней. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Представители ЦИК РК озвучили предварительную явку избирателей на выборах депутатов на 22:10 после закрытия всех участков для голосования на территории Казахстана. Данные приводятся в официальном Telegram-канале ЦИК.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 22:10 часов времени столицы бюллетени получили 54,19 % от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

по области Абай – 57,02%

по Акмолинской области – 60,01%

по Актюбинской области – 58,00%

по Алматинской области – 60,03%

по Атырауской области – 51,23%

по Западно-Казахстанской области – 59,20%

по Жамбылской области – 65,21%

по области Жетісу – 55,32%

по Карагандинской области – 59,48%

по Костанайской области – 65,10%

по Кызылординской области – 67,21%

по Мангистауской области – 54,10%

по Павлодарской области – 58,68%

по Северо-Казахстанской области – 65,25%

по Туркестанский области – 53,01%

по области Ұлытау – 58,99%

по Восточно-Казахстанской области – 64,15%

по Астане – 42,91%

по Алматы – 25,82%

по Шымкенту – 45,46%.

Таким образом, по данным ЦИК, всего на выборах в Казахстане проголосовали 6,5 млн человек из 12 млн избирателей или 54,19%. Самая низкая явка оказалась в Алматы, самая высокая – в Кызылординской области.

Напомним, на большей части страны избирательные участки завершили свою работу в 20:00. В 21:00 избирательные участки закрылись на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Кызылординской областей.

О том, как проходили выборы депутатов, можно прочесть в нашей текстовой трансляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013523-itogovye-rezultaty-yavki-na-vyborah-progolosovali-65-mln-kazahstantsev/