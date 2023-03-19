Результаты предварительной явки на выборах: проголосовали 6,5 млн казахстанцев
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Представители ЦИК РК озвучили предварительную явку избирателей на выборах депутатов на 22:10 после закрытия всех участков для голосования на территории Казахстана. Данные приводятся в официальном Telegram-канале ЦИК.
Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 22:10 часов времени столицы бюллетени получили 54,19 % от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
- по области Абай – 57,02%
- по Акмолинской области – 60,01%
- по Актюбинской области – 58,00%
- по Алматинской области – 60,03%
- по Атырауской области – 51,23%
- по Западно-Казахстанской области – 59,20%
- по Жамбылской области – 65,21%
- по области Жетісу – 55,32%
- по Карагандинской области – 59,48%
- по Костанайской области – 65,10%
- по Кызылординской области – 67,21%
- по Мангистауской области – 54,10%
- по Павлодарской области – 58,68%
- по Северо-Казахстанской области – 65,25%
- по Туркестанский области – 53,01%
- по области Ұлытау – 58,99%
- по Восточно-Казахстанской области – 64,15%
- по Астане – 42,91%
- по Алматы – 25,82%
- по Шымкенту – 45,46%.
Таким образом, по данным ЦИК, всего на выборах в Казахстане проголосовали 6,5 млн человек из 12 млн избирателей или 54,19%. Самая низкая явка оказалась в Алматы, самая высокая – в Кызылординской области.
Напомним, на большей части страны избирательные участки завершили свою работу в 20:00. В 21:00 избирательные участки закрылись на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Кызылординской областей.
О том, как проходили выборы депутатов, можно прочесть в нашей текстовой трансляции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013523-itogovye-rezultaty-yavki-na-vyborah-progolosovali-65-mln-kazahstantsev/