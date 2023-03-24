Выборы в маслихаты: кто стал депутатом в Астане

Выборы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В столичной избирательной комиссии озвучили итоги выборов в маслихат – стало известно, каким партиям и самовыдвиженцам достались депутатские кресла, передает корреспондент NUR.KZ.

Итоги выборов в маслихат в Астане по партийный спискам выглядит следующим образом:

партия Amanat - 68,78% - 12 мандатов;

партия "Ауыл" - 0,65%;

партия Respublica - 1,63%;

партия НПК - 5,50% - 1 мандат;

партия "Байтак" - 5,49% - 1 мандат;

партия "Ақ жол" - 19,96% - 3 мандата.

Итоги по одномандатным округам:

избирательный округ № 1 – Владислав Сергеев;

избирательный округ № 2 – Динара Байсеркина;

избирательный округ № 3 – Азамат Омурзаков;

избирательный округ № 4 – Мадина Ажикенова ;

избирательный округ № 5 – Азамат Айтхожин;

избирательный округ № 6 – Нурлан Купешев ;

избирательный округ № 7 – Салтанат Дженалаева;

избирательный округ № 8 – Канат Естек;

избирательный округ № 9 – Бахаргуль Толеген;

избирательный округ № 10 – Нурлан Муслим;

избирательный округ № 11 – Азамат Орынбасаров;

избирательный округ № 12 – Сауле Самидин;

избирательный округ № 13 – Габит Тажимуратов;

избирательный округ № 14 – Давид Лория;

избирательный округ № 15 – Бауыржан Смаилов;

избирательный округ № 16 – Талгат Ергалиев;

избирательный округ № 17 – Жандос Рахмет.

Сегодня ранее стали известны итоги выборов депутатов в маслихат Алматы.

Напомним, 19 марта, в Казахстане прошли выборы депутатов в мажилис и в маслихаты. Избирательные участки по республике и за рубежом работали с 07:00 до 20:00 по местному времени.

По данным ЦИК, всего на выборах в Казахстане проголосовали более 6 млн человек из 12 млн избирателей или 54,19%. Самая низкая явка оказалась в Алматы, самая высокая – в Кызылординской области.

А 20 марта в Центризбиркоме озвучили предварительные итоги выборов депутатов мажилиса. Впервые оппозиционная партия ОСДП прошла в парламент Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013969-vybory-v-maslihaty-kto-stal-deputatom-v-astane/