Отмена закона о Елбасы: парламент приступил к рассмотрению

Совместное заседание палат парламента РК. Иллюстративное фото: parlam.kz

В пятницу, 13 января, в Астане прошло совместное заседание палат парламента - сената и мажилиса. Мероприятие транслировалось в режиме онлайн, передает NUR.KZ.

Распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан 11 января подписал председатель мажилиса Ерлан Кошанов.

Как сообщили в пресс-службе мажилиса, повестка заседания - проект Конституционного закона РК "О признании утратившим силу Конституционного закона РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".

В заседании также приняли участие руководитель представительства президента в парламенте Амирбек Оспанбеков, министр юстиции Азамат Ескараев, заместитель руководителя Аппарата правительства - представитель правительства в парламенте Ермек Аманшаев.

Напомним, предыдущее совместное заседание палат парламента состоялось в декабре прошлого года.

Отметим, что ранее депутат мажилиса Арман Кожахметов высказался о возможности роспуска нижней палаты парламента Казахстана. По его словам, президент ранее говорил о том, что в первом полугодии будет принято решение о роспуске мажилиса. Однако Кожахметов затруднился назвать точную дату и предположил, что это может произойти уже в январе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2005202-sovmestnoe-zasedanie-palat-parlamenta-nachalos-v-astane-translyatsiya/