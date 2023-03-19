Разрешили голосовать за родственников: членов избирательной комиссии отстранили от работы

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Начальник Управления службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры РК Азамат Саргазин на телемарафоне рассказал о нарушениях в ходе выборов, передает корреспондент NUR.KZ.

Азамат Саргазин сообщил, на избирательных участках были зафиксированы нарушения.

"Членами комиссий по просьбе избирателей на избирательных участках допущена выдача бюллетеней для голосования за родственников и нарушения требования о равном избирательном праве. Все члены комиссий, выдавшие их, сразу же отстранены от работы на участках.

В настоящее время местными прокурорами принимаются меря для привлечения их к административной ответственности по статье 110 Кодекса РК об административных правонарушениях", – отметил спикер.

Между тем, по его словам, за нарушения требования о равном избирательном праве путем голосования за другого избирателя виновные будут подвергнуты административному наказанию по статье 108 КоАП РК.

"Но это единичный случай", – заверил Азамат Саргазин.

Отметим, что согласно статье 108 КоАП РК, нарушение требования о равном избирательном праве, когда один человек голосует два раза или более – за другого избирателя, – влечет штраф в размере 25 МРП (86 250 тенге).

Кроме того, по статье 110 КоАП РК, выдача членом избирательной комиссии (комиссии республиканского референдума) гражданам избирательных бюллетеней (бюллетеней для голосования) в целях предоставления им возможности голосования за других лиц также влечет штраф в размере 25 МРП.

Напомним, сегодня в Казахстане проходят выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов. Избирательные участки по республике и за рубежом будут работать с 07:00 до 20:00 по местному времени.

19 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК. Позже стало известно о том, что выбору в мажилис и маслихаты пройдут в один день.

Также ранее мы рассказывали, из-за каких нарушений кандидатов в депутаты снимали с предвыборной гонки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013504-razreshili-golosovat-za-rodstvennikov-chlenov-izbiratelnoy-komissii-otstranili-ot-raboty/