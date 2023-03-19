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Явка на выборах в Казахстане: в каких регионах хуже всего голосуют

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Женщина на выборах
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Явка граждан Казахстана, включенных в списки избирателей, на выборы в мажилис и маслихаты на 16.10 составила 51,98%, об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦИК.

Согласно последним данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 16.10 бюллетени получили 51,98 % от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

  • по области Абай – 55,23%
  • по Акмолинской области – 58,96%
  • по Актюбинской области – 56,32%
  • по Алматинской области – 59,45%
  • по Атырауской области – 48,15%
  • по Западно-Казахстанской области – 58,61%
  • по Жамбылской области – 64,78%
  • по области Жетісу – 54,82%
  • по Карагандинской области – 58,21%
  • по Костанайской области – 64,81%
  • по Кызылординской области – 64,95%
  • по Мангистауской области – 53,84%
  • по Павлодарской области –58,43%
  • по Северо-Казахстанской области – 63,66%
  • по Туркестанский области – 49,14%
  • по области Ұлытау – 58,26%
  • по Восточно-Казахстанской области – 63,09%
  • по г. Астана – 38,57%
  • по г. Алматы – 19,14%
  • по г. Шымкент – 42,31%

Исходя из данных, хуже всего голосуют жители Алматы – 19,14% – к этому моменту это худший результат. Больше всего проголосовавших – в Жамбылской, Костанайской и Кызылординской областях – в этих трех регионах явка вплотную приблизилась к 65%.

Напомним, выборы в мажилис и маслихаты в Казахстане сегодня стартовали в 7 утра.

Одним из первых проголосовавших стал президент Токаев – он отдал свой голос почти сразу после открытия участка.

Премьер-министр Алихан Смаилов после голосования на выборах сообщил, что правительство уходит в отставку сразу после обновления мажилиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013501-yavka-na-vyborah-v-kazahstane-v-kakih-regionah-huzhe-vsego-golosuyut/

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