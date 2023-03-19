Явка на выборах в Казахстане: в каких регионах хуже всего голосуют
Опубликовано:
Явка граждан Казахстана, включенных в списки избирателей, на выборы в мажилис и маслихаты на 16.10 составила 51,98%, об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦИК.
Согласно последним данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 16.10 бюллетени получили 51,98 % от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
- по области Абай – 55,23%
- по Акмолинской области – 58,96%
- по Актюбинской области – 56,32%
- по Алматинской области – 59,45%
- по Атырауской области – 48,15%
- по Западно-Казахстанской области – 58,61%
- по Жамбылской области – 64,78%
- по области Жетісу – 54,82%
- по Карагандинской области – 58,21%
- по Костанайской области – 64,81%
- по Кызылординской области – 64,95%
- по Мангистауской области – 53,84%
- по Павлодарской области –58,43%
- по Северо-Казахстанской области – 63,66%
- по Туркестанский области – 49,14%
- по области Ұлытау – 58,26%
- по Восточно-Казахстанской области – 63,09%
- по г. Астана – 38,57%
- по г. Алматы – 19,14%
- по г. Шымкент – 42,31%
Исходя из данных, хуже всего голосуют жители Алматы – 19,14% – к этому моменту это худший результат. Больше всего проголосовавших – в Жамбылской, Костанайской и Кызылординской областях – в этих трех регионах явка вплотную приблизилась к 65%.
Напомним, выборы в мажилис и маслихаты в Казахстане сегодня стартовали в 7 утра.
Одним из первых проголосовавших стал президент Токаев – он отдал свой голос почти сразу после открытия участка.
Премьер-министр Алихан Смаилов после голосования на выборах сообщил, что правительство уходит в отставку сразу после обновления мажилиса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013501-yavka-na-vyborah-v-kazahstane-v-kakih-regionah-huzhe-vsego-golosuyut/