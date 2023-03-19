Министр экологии ответила, готова ли уйти в отставку спустя всего 2,5 месяца работы

Зульфия Сулейменова. Фото: NUR.KZ

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова на избирательном участке рассказала, готова ли она к отставке спустя всего 2,5 месяца работы после назначения – после выборов в отставку должен будет уйти весь кабинет министров, передает корреспондент NUR.KZ.

"Если оценят усилия, которые были приложены за последние два с половиной месяца, и посчитают, что необходимо все-таки дать еще возможность дальше продолжить меры, которые предпринимались, я буду очень рада и скажу спасибо.

В целом, я спокойно отношусь к данной ситуации, если дадут вторую возможность, как я сказала, я продолжу, если поблагодарят, то мне есть, чем заняться", – заявила министр.

Сулейменова рассказала, что ей интересна наука.

"Вообще, у меня давно стоит задача повысить свой индекс Хирша, он у меня всего лишь 2. Я хотела бы больше публиковаться и заниматься больше по времени, не получается", – добавила министр.

Отметим, что индекс Хирша – это количественная характеристика продуктивности ученого, основанная на количестве его публикаций и количестве цитирований этих публикаций.

Напомним, что Зульфия Сулейменова была назначена министром экологии и природных ресурсов 4 января 2023 года.

По данным с официального сайта Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, Зульфия Сулейменова родилась 25 февраля 1990 года в Актобе. Она окончила Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева – бакалавриат и магистратуру по специальности "Международные отношения". Кроме того, получила степень PhD в Национальном институте политических исследований Японии по программе "Безопасность и международные исследования".

Является резервистом Президентского молодежного кадрового резерва. Свободно владеет казахским, русским и английскими языками.

Трудовую деятельность она начала в 2014 году с должности научного сотрудника отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности.

С января 2020 года по январь 2021 года работала заместителем директора департамента экологической политики и устойчивого развития, департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С января 2021 года по март 2022 года была депутатом мажилиса парламента Казахстана. С марта 2022 года по январь 2023 года занимала должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Напомним, также об отставке правительства после выборов сегодня высказался премьер-министр Алихан Смаилов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013470-ministr-ekologii-otvetila-gotova-li-ona-k-otstavke-spustya-vsego-25-mesyatsa-raboty/