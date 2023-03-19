Двое избирателей в одной кабинке: инцидент прокомментировала глава ТИК Алматы

Урна для бюллетеней. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Председатель ТИК Алматы Айгуль Калыкова прокомментировала инцидент на одном из участков города, где в кабинке оказались сразу два избирателя, передает NUR.KZ.

Председатель ТИК Алматы Айгуль Калыкова прокомментировала случай на избирательном участке №406.

"По 406-му участку, якобы два человека зашли в кабину для голосования. Мы эту ситуацию прояснили через районную избирательную комиссию.

Стало известно, что избиратель мужчина поранил руку и вместе с ним зашла его супруга, которая помогала ему проголосовать. Там нарушений нет. То есть, она тоже оказывала ему помощь", - заявила Калыкова.

Она отметила, что в соответствии с законом можно оказывать помощь избирателю.

"В кабинку вместе с ним не может зайти член комиссии, наблюдатель, доверенное лицо, представитель СМИ. А кто-то из близких и родных, супруга, например, может зайти в кабинку, чтобы оказать помощь при голосовании", - уточнила председатель ТИК Алматы.

Напомним, что сегодня в Казахстане проходят выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов. Избирательные участки по республике и за рубежом будут работать с 07:00 до 20:00 по местному времени.

Сегодня казахстанцам предстоит выбрать:

депутатов мажилиса по партийным спискам (голубые бюллетени);

депутатов мажилиса по одномандатным территориальным избирательным округам (зеленые бюллетени);

депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы по партийным спискам (пурпурные бюллетени);

депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы по одномандатным территориальным округам(оранжевые бюллетени);

депутатов маслихатов городов областного значения и районов по одномандатным территориальным округам (серые бюллетени).

Центральная избирательная комиссия ранее зарегистрировала партийные списки семи партий, участвующих в предстоящих выборах: от партии "Ак жол" – 54 кандидата; от партии Аmanat – 90 кандидатов; от партии "Ауыл" – 25 кандидатов; от партии "Байтак" – 18 кандидатов; от ОСДП – 19 кандидатов; от НПК – 52 кандидата; от партии Respublica – 23 кандидата.

По одномандатным округам в Казахстане выдвинуто 609 кандидатов, 525 из них являются самовыдвиженцами.

Всего же принять участие в голосовании на выборах депутатов мажилиса парламента смогут 12 миллионов казахстанцев.

По данным ЦИК, к 10:10 утра 19 марта бюллетени получили 14,21 % от общего количества граждан, включенных в списки.

О том, как сегодня в Казахстане проходят выборы в мажилис и маслихаты, можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013467-dvoe-izbirateley-v-odnoy-kabinke-intsident-prokommentirovala-glava-tik-almaty/