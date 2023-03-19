Сколько казахстанцев проголосовали на выборах
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О явке казахстанцев на выборы в мажилис и маслихаты по состоянию на 10 часов утра сообщили в ЦИК – бюллетени к этому времени получили 14,21% граждан в стране, передает корреспондент NUR.KZ.
По данным ЦИК, к 10:10 утра 19 марта 2023 года бюллетени получили 14,21 % от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
- по области Абай – 15,13%
- по Акмолинской области – 15,61%
- по Актюбинской области – 12, 44%
- по Алматинской области – 15,32 %
- по Атырауской области – 12,94%
- по Западно-Казахстанской области – 12,96%
- по Жамбылской области – 16,54%
- по области Жетісу – 15,93%
- по Карагандинской области – 16,31%
- по Костанайской области – 16,23%
- по Кызылординской области – 12,64%
- по Мангистауской области – 12,36%
- по Павлодарской области – 16,49%
- по Северо-Казахстанской области – 15,93%
- по Туркестанский области – 15,62%
- по области Ұлытау – 16,38%
- по Восточно-Казахстанской области – 16,11%
- по Астане – 13,58%
- по Алматы – 8,51%
- по Шымкенту – 12,57%
В ЦИК напомнили, что далее о явке на выборы в Казахстане будут сообщать каждые два часа – предварительные итоги явки будут озвучены в 22:10.
Напомним, что выбора в Казахстане стартовали сегодня в 7 часов утра.
О том, как проходят выборы в мажилис и маслихаты в стране, читайте в нашей онлайн-трансляции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013462-skolko-kazahstantsev-progolosovali-na-vyborah-v-mazhilis-i-maslihatov/