Сколько казахстанцев проголосовали на выборах

Человек бросает бюллетень в урну на выборах. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О явке казахстанцев на выборы в мажилис и маслихаты по состоянию на 10 часов утра сообщили в ЦИК – бюллетени к этому времени получили 14,21% граждан в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ЦИК, к 10:10 утра 19 марта 2023 года бюллетени получили 14,21 % от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

по области Абай – 15,13%

по Акмолинской области – 15,61%

по Актюбинской области – 12, 44%

по Алматинской области – 15,32 %

по Атырауской области – 12,94%

по Западно-Казахстанской области – 12,96%

по Жамбылской области – 16,54%

по области Жетісу – 15,93%

по Карагандинской области – 16,31%

по Костанайской области – 16,23%

по Кызылординской области – 12,64%

по Мангистауской области – 12,36%

по Павлодарской области – 16,49%

по Северо-Казахстанской области – 15,93%

по Туркестанский области – 15,62%

по области Ұлытау – 16,38%

по Восточно-Казахстанской области – 16,11%

по Астане – 13,58%

по Алматы – 8,51%

по Шымкенту – 12,57%

В ЦИК напомнили, что далее о явке на выборы в Казахстане будут сообщать каждые два часа – предварительные итоги явки будут озвучены в 22:10.

Напомним, что выбора в Казахстане стартовали сегодня в 7 часов утра.

О том, как проходят выборы в мажилис и маслихаты в стране, читайте в нашей онлайн-трансляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013462-skolko-kazahstantsev-progolosovali-na-vyborah-v-mazhilis-i-maslihatov/