Аким Алматы Ерболат Досаев проголосовал на выборах в мажилис и маслихаты (фото)

Ерболат Досаев на выборах. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой проголосовали на выборах депутатов мажилиса парламента и маслихатов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Одними из первых в 7 часов утра на избирательный участок №388, расположенный в школе-лицее №48, пришли аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой.

"Проходящие сегодня выборы являются важным событием в жизни Казахстана и представляют собой заключительный этап политических реформ, объявленных главой государства в марте прошлого года. Перед избранными депутатами мажилиса и маслихата города будут стоять новые вызовы и их работа должна быть направлена на поддержку инициатив по обеспечению стабильного социально-экономического развития Казахстана и повышения уровня жизни наших граждан.

Я уверен, что алматинцы, искренне переживающие за судьбу Казахстана и нашего любимого Алматы, не останутся равнодушными и проголосуют за лучшее будущее", – сказал Ерболат Досаев.

Аким Алматы Ерболат Досаев с супругой. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ерболат Досаев на выборах. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013438-akim-almaty-erbolat-dosaev-progolosoval-na-vyborah-v-mazhilis-i-maslihaty/