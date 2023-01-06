Стипендии хотят повысить в два раза до 2025 года в Казахстане

Студенты. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Министерстве науки и высшего образования РК планируют в два раза увеличить стипендии казахстанских студентов до 2025 года. Об этом рассказал глава ведомства, передает корреспондент NUR.KZ.

Хорошей новостью поделился Саясат Нурбек на коллегии ведомства.

"Запланировано увеличение стипендии студентов в два раза до 2025 года. Так же с 2025 года на следующий период пойдет еще такое же увеличение, поэтому важно предусмотреть в бюджете необходимый объем финансирования. Мы будем поэтапно наращивать стоимость грантов для того, чтобы вузы могли качественно повышать стипендии и заработные платы профессорско-педагогического состава", – заявил он.

Ранее мы сообщали о том, что в октябре 2022 года был увеличен размер стипендий для студентов в Казахстане.

После принятия нового постановления, размер стипендий для студентов разных направлений стал следующим:

студенты вузов – 36 660 тенге;

студенты вузов, обучающиеся по педагогическим направлениям – 58 880 тенге;

студенты вузов, обучающиеся по направлению "Здравоохранение" – 58 880 тенге;

интерны – 66 403 тенге;

магистранты – 86 987 тенге;

магистранты "Назарбаев Университета" – 162 500 тенге;

докторанты – 195 000 тенге;

врачи-резиденты и магистры специальности "Здравоохранение" – 100 036 тенге.

Кроме того, министр сообщил, что было подписано соглашение с корпорацией Coursera. В итоге в этом году первые курсы Coursera, переведенные на казахский и русский языки, будут доступны нашим университетам.

В связи с этим Саясат Нурбек призвал воспользоваться этим ресурсом.

"Я в воскресенье вылетаю в США, чтобы докрутить это соглашение, и мы предоставим всем нашим профессорско-педагогическим составам возможность свои курсы продавать на самых высших цифровых площадках. Мы должны растить своих звезд, нам нужны свои звездные профессора", – резюмировал министр.

Добавим, что Coursera – это глобальная платформа онлайн-обучения, которая предлагает доступ к онлайн-курсам и дипломам ведущих университетов и компаний. Об этом сообщается на официальном сайте проекта. Платформа была создана в 2012 году.

Отмечается, что Coursera сотрудничает с более чем 275 ведущими университетами и компаниями по всему миру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004410-stipendii-hotyat-povysit-v-dva-raza-do-2025-goda-v-kazahstane/