Два филиала вузов России откроются в Казахстане: принято постановление

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Филиалы двух ведущих российских вузов появятся в Казахстане – соответствующее постановление было принято правительством нашей страны, сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

Осенью этого года откроются филиалы Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" и Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина. Первый будет располагаться в Алматы, второй – в Атырау.

В октябре этого года на базе обоих филиалов начнется подготовка кадров по таким приоритетным направлениям, как "Защищенные высокопроизводительные вычислительные системы", "Физика элементарных частиц и космофизика", "Поиски и разведка нефти и газа", "Разработка, эксплуатация и комплексная механизация и автоматизация нефтяных и газовых месторождений", "Транспорт нефти и газа".

Согласно опубликованной информации от правительства, на обучение по данным направлениям выделено 200 грантов.

Также стало известно, что к учебному процессу будут привлечены ведущие профессоры и преподаватели из России.

"Интернационализация вузов и расширение географии сотрудничества позволит шире внедрять современные образовательные технологии подготовки профессиональных кадров и организации научных исследований. Российская наука в части подготовки технических кадров всегда была одной из лучших в мире. Их опыт будет нам очень полезен", – считает министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Подчеркивается, что открытие филиалов российских вузов в Казахстане даст возможность казахстанской молодежи получать дипломы ведущих зарубежных вузов, не выезжая за пределы страны.

Напомним, что 11 января, выступая в мажилисе, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вопрос доступности высшего образования "остается злободневным". В связи с этим он счел необходимым к 2025 году открыть в стране не менее 5 филиалов авторитетных зарубежных университетов.

После, в феврале, правительство Казахстана приняло постановление о подписании соглашения об открытии филиалов казахстанских организаций высшего и послевузовского образования в Российской Федерации.

В апреле текущего года проректор Российского национального исследовательского ядерного университета МИФИ Дмитрий Савкин анонсировал открытие филиала вуза в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1981860-dva-filiala-rossiyskih-vuzov-otkroyutsya-v-kazahstane-prinyato-postanovlenie/