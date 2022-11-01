Филиалы каких зарубежных вузов хотят открыть в Казахстане, рассказал Саясат Нурбек

Студенты. Иллюстративное фото: pexels.com

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек на заседании кабмина рассказал о планах по открытию в Казахстане филиалов ряда зарубежных вузов, передает корреспондент NUR.KZ.

Саясат Нурбек сообщил, что его ведомство ведет активную работу по интернационализации высшего образования.

В справочной информации сказано, что прорабатывается открытие следующих филиалов:

Университета Хериот-Уатт (Великобритания) на базе Актюбинского регионального университета им. Жубанова;

Зарубежного вуза (Университет Калгари (Канада), Вагенингенский Университет (Нидерланды) на базе Университета им. Шакарима;

Берлинского технического университета (ФРГ) на базе Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева;

Филиала зарубежного вуза в сфере сельского хозяйства, промышленности, туризма на базе Жетысуского университета им. И. Жансугурова;

Прорабатывается стратегическое партнерство между ЮКУ им. М. Ауэзова с KAIST (Южная Корея) и UCLA (США).

"Для расширения экспортных возможностей казахстанских вузов продолжатся меры по открытию филиалов за рубежом. Продолжится работа по созданию единого Центрально-азиатского пространства высшего образования. Совместно с партнерами прорабатывается вопрос создания Бюро по взаимодействию Центрально-Азиатских стран на платформе Казахстана", – резюмировал Саясат Нурбек.

Университет Хериот-Уатт

Университет был основан в 1821 году в Шотландии. Являлся первым британским техническим университетом. Готовит специалистов в области инженерии, бизнеса и науки. Помимо Шотландии у вуза есть филиалы на Оркнейских островах, в Дубае и в Малайзии.

Университет получил свое имя в честь шотландского инженера и изобретателя-механика Джеймса Уатта.

Университет Калгари

Общественный исследовательский университет, расположенный в городе Калгари провинции Альберта в Канаде. История вуза начинается в 1954 году с основания первых кампусов. Университет Калгари состоит из 14 факультетов и более чем 85 исследовательских институтов и центров.

Вагенингенский Университет

Крупный университет в городе Вагенингене в Нидерландах. Входит в состав Wageningen University & Research. Сфера деятельности вуза состоит из трех связанных основных областей:

Производство продуктов питания, кормов и биопродуктов;

Природные ресурсы и среда обитания;

Общество и благополучие.

Берлинский технический университет

Университет входит в объединение девяти крупнейших технических вузов Германии. Имеет семь факультетов:

факультет гуманитарных наук;

факультет математики и естественных наук;

производственный факультет;

факультет электротехники и информатики;

факультет транспорта и машиностроения;

факультет строительства, геологии и архитектуры;

факультет экономики и менеджмента.

С 2019 года Technische Universität Berlin является членом Berlin University Alliance вместе с Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin и Charité — Universitätsmedizin Berlin.

KAIST

Корейский институт передовых технологий (Korea Advanced Institute of Science and Technology) — ведущий учебный и исследовательский университет Южной Кореи, расположенный в городе Тэджоне. Был основан корейским правительством в 1971 году. KAIST проводит исследования в области инноваций.

Состоит из 5 колледжей, 7 школ, 13 аспирантур и 27 отделов.

UCLA

Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (University of California, Los Angeles) — государственный исследовательский университет, расположенный в городе Лос-Анджелес в штате Калифорния, США. История вуза начинается с 1920-х годов.

Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе предлагает более 250 программ как по гуманитарным, так и по техническим и естественным специальностям.

Напомним, ранее сообщалось Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева передадут в доверительное управление University of Arizona.

Также в начале августа сообщалось, что осенью этого года в Казахстане откроются филиалы Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" и Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина. Первый будет располагаться в Алматы, второй – в Атырау.

Также в конце января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что, по его мнению, "казахи должны быть технарями". В связи с этим он счел необходимым к 2025 году открыть в стране не менее 5 филиалов авторитетных зарубежных университетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995172-filialy-kakih-zarubezhnyh-vuzov-hotyat-otkryt-v-kazahstane-rasskazal-sayasat-nurbek/