Казахстанским студентам повысили стипендии

Кошелек с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Студенты казахстанских учебных заведений начнут получать более высокую стипендию. Постановление о ее повышении вступило в силу. Сколько теперь будут платить учащимся казахстанских вузов, узнали журналисты NUR.KZ.

Стипендия в Казахстане не привязана ни к одному расчетному показателю, а потому, чтобы ее увеличить, правительству необходимо издавать соответствующие постановления. До недавнего времени проект очередного правительственного решения был на стадии обсуждения.

13 октября на Официальном информационном ресурсе премьер-министра Республики Казахстан было опубликовано постановление правительства, которое вносит изменения в Правила назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования.

Согласно ему, изменились размеры стипендий, которые оставались без изменений с 2021 года, когда их последний раз повышали по приказу президента Казахстана.

Теперь, после принятия нового постановления, размер стипендий для студентов разных направлений будет следующим:

студенты вузов – 36 660 тенге ;

; студенты вузов, обучающиеся по педагогическим направлениям – 58 880 тенге ;

; студенты вузов, обучающиеся по направлению «Здравоохранение» – 58 880 тенге ;

; интерны – 66 403 тенге ;

; магистранты – 86 987 тенге ;

; магистранты «Назарбаев Университета» – 162 500 тенге ;

; докторанты – 195 000 тенге ;

; врачи-резиденты и магистры специальности «Здравоохранение» – 100 036 тенге.

Стоит отметить, что в утвержденном документе, в отличии от проекта постановления, наблюдаются некоторые отличия. Так, например, была увеличена выплата интернам. Ранее планировалось, что размер их стипендии будет равен 61 660 тенге.

А вот размер выплат у студентов, которые обучаются по рабочим специальностям в колледжах и техникумах, как и в проекте, оставили без изменений – 21 787 тенге. Студенты, обучающиеся в учебных заведениях, которые готовят специалистов среднего звена, также будут получать прежние 20 948 тенге.

Отдельным пунктом стоят магистранты Академии правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан. У них, согласно постановлению, размер стипендии, будет на уровне должностного оклада по последнему месту работы, но не ниже размера стипендии, которую получают магистранты, обучающиеся по государственному образовательному заказу.

Как отмечают в тексте постановления, повышение стипендий вступает в силу со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1992552-kazahstanskim-studentam-povysili-stipendii/