Токаев разделил министерство образования на два ведомства
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Министерство образования и науки Казахстана разделили на два ведомства. Президент подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан, сообщается на официальном сайте Акорды.
Глава государства постановил реорганизовать Министерство образования и науки Республики Казахстан путем его разделения.
МОН разделили на 2 ведомства:
- Министерство просвещения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства образования и науки Республики Казахстан в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования, охраны прав детей, обеспечения качества в сфере дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, цифровизации дошкольного, среднего, технического и профессионального образования;
- Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства образования и науки Республики Казахстан в области высшего и послевузовского образования, языковой политики, науки, обеспечения качества в сфере высшего и послевузовского образования и науки, цифровизации высшего и послевузовского образования.
Также президент постановил определить государственные органы правопреемниками прав и обязательств реорганизуемого государственного органа в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.
Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.
С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.
Напомним, в начале июня президент в ходе своего выступления на юбилейной сессии Национальной Академии наук предложил разделить Министерство образования и науки на два ведомства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973671-tokaev-razdelil-ministerstvo-obrazovaniya-na-dva-vedomstva/