Токаеву доложили о начале работы Конституционного суда

Касым-Жомарт Токаев и Эльвира Азимова. Фото: t.me/bort_01

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

В ходе встречи президенту была представлена информация о начале работы Конституционного суда, реализации его полномочий, а также о поступивших с 1 января 2023 года обращениях граждан.

Эльвира Азимова рассказала о принятых в конституционное производство обращениях и мерах, планируемых в рамках конституционного контроля.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность обеспечения максимальной прозрачности всех стадий конституционного производства, повышения осведомленности граждан о процедуре обращения в Конституционный суд, а также контроля за соблюдением Основного закона страны.

Напомним, что Эльвира Азимова назначена председателем Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года. Соответствующий указ в конце декабря подписал глава государства.

Конституционный суд в Казахстане

В марте прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента поручил создать в Казахстане Конституционный суд. По словам главы государства, данный орган позволит лучше защищать права человека в стране.

В ноябре президент публично подписал шесть законов, которые были приняты по итогам состоявшегося в июне 2022 года референдума. В частности, в одном из них говорится, что с 1 января 2023 года в стране начнет функционировать Конституционный суд - каждый гражданин сможет напрямую отстаивать в этом органе свои конституционные права и свободы.

В конце декабря 2022 года депутаты мажилиса (нижняя палата парламента) избрали трех судей Конституционного суда. Трех судей также избрали и в сенате (верхняя палата). Еще четырех судей назначил сам Токаев.

Согласно закону "О Конституционном Суде РК", опубликованному на сайте ИПС "Адилет", Конституционный суд обеспечивает верховенство Конституции Казахстана на всей территории страны.

При осуществлении своих полномочий Конституционный суд самостоятелен и независим от граждан, организаций, государственных органов, должностных лиц, руководствуется Конституцией РК и настоящим Конституционным законом, воздерживается от установления, исследования и проверки иных вопросов во всех случаях, когда это входит в компетенцию судов или других государственных органов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2010093-tokaevu-dolozhili-o-nachale-raboty-konstitutsionnogo-suda/