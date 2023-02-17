Более 7 млрд тенге планируют выделить на реконструкцию акимата Алматы

Здание акимата Алматы после пожара. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Более 7 млрд тенге планируют выделить из резерва правительства на реконструкцию здания акимата Алматы. Соответствующий проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА".

"Выделить Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан из резерва правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год на неотложные затраты, средства в сумме 7 010 773 250 (семь миллиардов десять миллионов семьсот семьдесят три тысячи двести пятьдесят) тенге для перечисления акимату города Алматы в виде целевых трансфертов на развитие для реконструкции здания акимата города Алматы", – говорится в проекте постановления.

Согласно документу, акимату города Алматы в срок до 1 декабря текущего года необходимо представить в МИИР отчет по целевому использованию выделенных средств.

Также в пояснительной записке к постановлению говорится, что средства будут выделены с целью восстановления здания в соответствии с современными стандартами для качественного и своевременного функционирования аппарата города Алматы.

Напомним, во время январских событий, произошедших в 2022 году, здание акимата Алматы было захвачено злоумышленниками и пострадало от поджогов.

Позже журналистам показали повреждения здания акимата: зал заседаний выгорел полностью, первый этаж пострадал меньше – на лестнице даже сохранились деревянные перила. Кое-где уцелели ковры и паркет, однако их использование едва ли представляется возможным. От кабинета акима тоже ничего не осталось.

В конце января бывший заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев сообщил, что зданию акимата Алматы планируют вернуть его первозданный вид. А в июле того же года аким Алматы Ерболат Досаев пообещал, что к Наурызу следующего, то есть 2023-го, года здание акимата будет восстановлено. В августе была озвучена сумма, которую планируют потратить на реконструкцию.

В октябре Досаев рассказал жителям Алматы о том, как восстанавливают здание городской администрации. А в декабре власти города показали видео, как выглядит сгоревшее почти год назад здание акимата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2009856-bolee-7-mlrd-tenge-planiruyut-vydelit-na-rekonstruktsiyu-akimata-almaty/