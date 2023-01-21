Какие партии поучаствуют в выборах в мажилис и маслихаты

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РК на сегодняшнем заседании под председательством главы ЦИК Нурлана Абдирова допустила семь политических партий к участию в предстоящих выборах депутатов в мажилис парламента, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что выборы и в мажилис, и в маслихаты всех уровней пройдут в один день - 19 марта.

По итогам сегодняшнего заседания ЦИК, к участию в выборах в мажилис допущены политические партии:

️Партия "Amanat";

️Демократическая партия Казахстана "Ак жол";

️Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";

️Общенациональная социал-демократическая партия;

️Народная партия Казахстана;

️Казахстанская партия зеленых "Байтак";

️Партия Respublica.

При этом, двум партиям участие в выборах ограничили. Партию "Байтак" допустили к участию только в выборах депутатов маслихатов Атырауской, Карагандинской и Кызылординской областей. Причина - отсутствие соответствующих структурных подразделений.

По этой же причине не допущена к участию на выборах депутатов маслихатов партия "Respublica".

Остальные партии участвуют в предстоящих выборах без ограничений.

Выдвижение кандидатов начинается с 20 января и продлится до 8 февраля. Партии "Байтак" и Respublica имеют возможность получить разрешение на участие в соответствующих выборах депутатов маслихатов в случае открытия и регистрации своих филиалов и представительств в регионах в течение этого периода.

Напомним, в конце ноября прошлого года в Казахстане была зарегистрирована первая "зеленая" партия "Байтак". А недавно в Минюсте официально зарегистрировали партию Respublica.

19 января президент Касым-Жомарт Токаев распустил мажилис парламента страны, а также подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней. После этого глава государства сделал заявление.

В этот же день в Минфине рассказали, во сколько обойдутся выборы в мажилис и маслихаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006236-kakie-partii-pouchastvuyut-v-vyborah-v-mazhilis-i-maslihaty/