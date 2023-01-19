Токаев подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 19 января, подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней, передает официальный сайт Акорды.

В соответствии с пунктом 5 статьи 86 Конституции Республики Казахстан, пунктом 3 статьи 101 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", пунктом 2 статьи 23 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" президент постановил досрочно прекратить полномочия маслихатов всех уровней.

Токаев также поручил Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан принять меры по назначению, организации подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней, а правительству Республики Казахстан, акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей - принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней.

Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования.

Напомним, что во время своего сентябрьского послания народу глава государства поручил провести внеочередные выборы в мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине 2023 года.

В Минфине также рассказали, во сколько обойдутся выборы в мажилис и маслихаты.

Сегодня, 19 января, Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК и назначил дату внеочередных выборов депутатов мажилиса.

Глава государства также сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов мажилиса парламента и маслихатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2005996-tokaev-podpisal-ukaz-o-dosrochnom-prekraschenii-polnomochiy-maslihatov-vseh-urovney/