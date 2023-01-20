Выборы в мажилис и маслихаты в Казахстане пройдут в один день: как это будет

Избирательный участок. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров на заседании ведомства рассказал, как будут проходить выборы депутатов мажилиса и маслихатов, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Абдирова, выборы и в мажилис, и в маслихаты всех уровней пройдут в один день - 19 марта.

"Предлагается провести в один день, 19 марта, выборы как депутатов мажилиса, так и маслихатов всех уровней. Мы это с членами ЦИК обсуждали.

Поручаю территориальным избирательным комиссиям областей, а также Астаны, Алматы и Шымкента принять соответствующие меры", - заявил глава ЦИК.

Он также напомнил, что, согласно нововведениям в закон "О выборах в РК", депутаты мажилиса парламента избираются по смешанной избирательной системе:

69 депутатов - по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа,

29 депутатов - по одномандатным территориальным избирательным округам.

В маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы 50% всех депутатов будут избраны по мажоритарной системе, 50% - по партийным спискам, а выборы в маслихаты районов и городов пройдут полностью по мажоритарной системе.

Всего в предстоящую кампанию избранию подлежат 3145 депутатов в 223 маслихата.

Зампред ЦИК Константин Петров, в свою очередь, рассказал о требованиях, предъявляемых к кандидатам в депутаты мажилиса и маслихатов.

"Кандидатом в депутаты мажилиса парламента может быть гражданин Республики Казахстан, проживающий на ее территории последние 10 лет, достигший 25 лет.

Кандидатом в депутаты маслихата может быть гражданин РК, достигший 20 лет", - заявил он.

Кандидатом в депутаты мажилиса и маслихата Республики Казахстан не может быть:

лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;

лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.

В соответствии с календарным планом этап выдвижения кандидатов начинается 20 января и продлится до 8 февраля.

Сроки проведения регистрации – с 20 января по 18 февраля.

Предвыборная агитация стартует с 18:00 18 февраля и продлится до 00:00 18 марта.

Голосование на избирательных участках в день выборов будет проходить с 07:00 до 20:00 по местному времени, если не установлено иное время голосования.

Подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования на избирательном участке участковыми избирательными комиссиями начинается в 20:00 по местному времени, если не установлено иное время окончания голосования.

Общая продолжительность внеочередных выборов депутатов мажилиса парламента и маслихатов от дня назначения до дня голосования составит 59 дней, заключили в ЦИК.

Напомним, вчера, 19 января, Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК и назначил внеочередные выборы депутатов мажилиса на 19 марта 2023 года.

После роспуска мажилиса президент сделал заявление о назначении внеочередных выборов и объяснил, как теперь будут проходить выборы в мажилис и маслихаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006125-vybory-v-mazhilis-i-maslihaty-v-kazahstane-proydut-v-odin-den-kak-eto-budet/