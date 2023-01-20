"Омоложение" кабмина прокомментировал глава АДГС

Здание правительства. Иллюстративное фото: primeminister.kz

Глава АДГС Дархан Жазыкбаев на пресс-конференции в Астане рассказал, как относится к тому, что молодые кадры занимают посты в кабмине, передает корреспондент NUR.KZ.

Дархан Жазыкбаев сообщил, что около 250 резервистов на сегодня трудоустроены, из них 33 - в политическом и корпусе "А".

"Видение – дальше продолжаем работу. Я только что говорил, что работа по президентскому молодежному кадровому резерву в этом году продолжается. В дальнейшем будем работать, будем рекомендовать наших молодых, талантливых специалистов на вышестоящие должности", – добавил он.

Дархан Жазыкбаев также отметил, что в этом году будет проведен очередной отбор в президентский молодежный кадровый резерв.

"Надо признать, что при трудоустройстве резервистов мы сталкиваемся с различными трудностями. В некоторых госорганах назначены 10 резервистов, в других органах – их нет. В социально значимых сферах – здравоохранении, энергетике, образовании – число резервистов незначительное.

В этой связи мы пересмотрим отраслевые группы резерва. Вместе с тем собеседование с кандидатами будет проходить с обязательным участием отраслевых госорганов и специалистов", – подчеркнул спикер.

При этом, он напомнил, что ранее был утвержден также порядок исключения из резерва при получении гражданства другой страны, утере гражданства и увольнении с работы по отрицательным мотивам.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев сменил несколько глав министерств. Так, министром экологии и природных ресурсов страны назначили Зульфию Сулейменову. Вице-премьером и главой Аппарата правительства стал Галымжан Койшыбаев. Минпросвещения возглавил Гани Бейсембаев. Министром культуры и спорта стал Асхат Оралов. Марат Карабаев назначен министром индустрии и инфраструктурного развития РК. Должность министра юстиции получил Азамат Ескараев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006142-omolozhenie-kabmina-prokommentiroval-glava-agds/