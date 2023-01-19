Токаев обсудил роспуск мажилиса с главами палат парламента и премьером

Касым-Жомарт Токаев обсуждает роспуск мажилиса. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент провел консультации с председателями палат парламента и премьер-министром по роспуску мажилиса парламента и досрочному прекращению полномочий маслихатов. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала президента Aqorda.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что народ Казахстана на референдуме поддержал политические преобразования, в том числе направленные на обновление порядка формирования парламента и маслихатов.

"В сентябрьском послании я представил график предстоящих избирательных кампаний. В соответствии с ним в ноябре прошлого года состоялись внеочередные президентские выборы. Недавно была избрана часть депутатов сената. Теперь нам предстоит провести выборы в мажилис и маслихаты", – сказал президент.

В ходе консультаций, проводимых главой государства в соответствии с 63 и 86 статьями Конституции, выступили председатель сената Маулен Ашимбаев, председатель мажилиса Ерлан Кошанов и премьер-министр Алихан Смаилов.

По итогам встречи президент сообщил, что примет итоговое решение с учетом высказанных сегодня предложений.

Напомним, во время своего сентябрьского послания народу Токаев поручил провести внеочередные выборы в мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине 2023 года, позже заявив, что ожидает появления оппозиции в парламенте.

В конце ноября в стране зарегистрировали первую "зеленую" партию "Байтак". А вчера в Минюсте официально зарегистрировали партию Respublica.

Итого, в Казахстане на данный момент зарегистрировано семь политических партий:

Партия Amanat;​

Демократическая партия Казахстана "Ак Жол";​

Народная партия Казахстана;​

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";

"Общенациональная социал-демократическая партия";

"Казахстанская партия зеленых "Байтақ";

Общественное объединение "Партия "Respublica".

Ранее в Минфине рассказали, во сколько обойдутся выборы в мажилис и маслихаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2005961-tokaev-obsudil-rospusk-mazhilisa-s-glavami-palat-parlamenta-i-premerom/