Токаев ожидает появления оппозиции в парламенте Казахстана

Заседание парламента. Иллюстративное фото: primeminister.kz

Касым-Жомарт Токаев после голосования на президентских выборах ответил на вопросы журналистов - его спросили, ожидается ли появление в Казахстане новых политических партий до того, как в стране объявят парламентские выборы, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты подчеркнули, что в стране есть риск проведения парламентских выборов "с теми же игроками" - в Казахстане пока не зарегистрировано ни одной новой политической партии.

"Мы говорили о том, что новые партии получат регистрацию, процесс идет. Искусственно мы не можем регистрировать партии нарушая закон, если они сами нарушают законодательство.

Мы создаем благоприятные условия. Я полагаю, что до начала парламентских выборов несколько партий смогут выполнить надлежащие условия и получить регистрацию. Я считаю, что это в наших интересах.

Кроме того, парламентские выборы пройдут по новой смешанной системе. Ожидаю, что в результаты выборов в законодательный орган нашей страны попадут интересные люди, в том числе представляющие оппозиционные взгляды", — ответил действующий глава государства.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев проголосовал на участке №58 во Дворце школьников на правом берегу столицы. На этом же участке он голосовал в прошлом году на парламентских выборах.

После голосования действующий президент ответил на вопросы журналисты. В частности, его спросили, уйдет ли правительство в отставку после выборов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997993-tokaev-ozhidaet-poyavleniya-oppozitsii-v-parlamente-kazahstana/