Озвучено число зарегистрированных политических партий в Казахстане

Мужчина с бумагами. Иллюстративное фото: pexels.com

Министерством юстиции РК сегодня была зарегистрирована еще одна политическая партия - общественное объединение "Партия "Respublica". Теперь в РК официально зарегистрированы 7 партий, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минюста

Как сообщил официальный представитель ведомства Талгат Уали, основанием для регистрации послужил учредительный съезд о создании политической партии, проведенный 3 декабря 2022 года, а также документы, представленные в порядке статьей 6-10 Закона "О политических партиях".

Представленные на регистрацию документы проверены на соответствие действующему законодательству, оснований для отказа не установлено, подчеркнули в министерстве.

В связи с этим, по состоянию на 18 января 2023 года в Казахстане зарегистрировано 7 политических партий:

​Партия Amanat;

​Демократическая партия Казахстана "Ак Жол";

​Народная партия Казахстана;

​Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";

"Общенациональная социал-демократическая партия";

"Казахстанская партия зеленых "Байтақ";

Общественное объединение "Партия "Respublica".

Напомним, сегодня председатель новой политической партии Айдарбек Ходжаназаров поделился с казахстанцами новостью о регистрации объединения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2005874-ozvucheno-chislo-zaregistrirovannyh-politicheskih-partiy-v-kazahstane/