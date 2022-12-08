Токаев проведет расширенное заседание правительства на следующей неделе

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Расширенное заседание правительства под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоится 12 декабря, передает Telegram-канал пресс-службы Акорды "Борт №1".

12 декабря под председательством главы государства состоится расширенное заседание правительства.

На заседании будут рассмотрены отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы правительства на 2023 год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2000701-tokaev-provedet-rasshirennoe-zasedanie-pravitelstva-na-sleduyuschey-nedele/