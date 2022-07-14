Токаев проведет расширенное заседание правительства
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Сегодня, 14 июля, состоится расширенное заседание правительства Казахстана. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства "Борт №1".
"Сегодня под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства Республики Казахстан", – говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов говорил о том, что очередное расширенное заседание правительства планируется провести в июле.
По его словам, на заседании будут подведены итоги социально-экономического развития Казахстана за первое полугодие текущего года.
Предыдущее расширенное заседание правительства с участием главы государства прошло 8 февраля 2022 года.
Тогда одними из самых приоритетных задач президент назвал рост доходов населения и снижение неравенства, сдерживание инфляции, а также поиск резервов для роста экономики Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978366-tokaev-provedet-rasshirennoe-zasedanie-pravitelstva/