Токаев проведет расширенное заседание правительства

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня, 14 июля, состоится расширенное заседание правительства Казахстана. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства "Борт №1".

"Сегодня под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства Республики Казахстан", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов говорил о том, что очередное расширенное заседание правительства планируется провести в июле.

По его словам, на заседании будут подведены итоги социально-экономического развития Казахстана за первое полугодие текущего года.

Предыдущее расширенное заседание правительства с участием главы государства прошло 8 февраля 2022 года.

Тогда одними из самых приоритетных задач президент назвал рост доходов населения и снижение неравенства, сдерживание инфляции, а также поиск резервов для роста экономики Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978366-tokaev-provedet-rasshirennoe-zasedanie-pravitelstva/