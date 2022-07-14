"Я давал поручение 2 года назад": Токаев обвинил правительство в волоките

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава Казахстана на расширенном заседании правительства заявил, что оно "заволокитило" одно из данных им еще 2 года назад поручений – речь идет о Национальной товаропроводящей системе, передает корреспондент NUR.KZ.

"Более двух лет назад я дал поручение запустить Национальную товаропроводящую систему с сетью оптово-распределительных центров.

Но правительство заволокитило его исполнение. Планы и публичные заявления остались на бумаге. Проекты строительства оптово-распределительных центров по схеме ГЧП совместно с крупными предпринимателями не реализованы", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он поручил правительству доложить о том, что сделано в этой сфере, в октябре.

"Привлеките заинтересованных инвесторов", - добавил президент.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства раскритиковал деятельность стабфондов страны. Также он заявил о необходимости наведения порядка в торговой системе Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978385-ya-daval-poruchenie-2-goda-nazad-tokaev-obvinil-pravitelstvo-v-volokite/