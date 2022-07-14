Токаев поручил разобраться с манипуляцией ценами и искусственным дефицитом на рынках

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил о необходимости наведения порядка в торговой системе. Он заявил, что в этой сфере самый высокий уровень "тени" в том числе из-за спекуляций и искусственного дефицита, передает корреспондент NUR.KZ.

"Крайне важно навести порядок в торговой системе, имеющей один из самых высоких уровней теневой экономики – 40%. Факты спекуляции, манипулирования ценами, создания искусственного дефицита – это далеко не полный перечень нарушений. Все это закладывается в стоимость товаров и оплачивается гражданами.

Правительству совместно с Генеральной прокуратурой следует выработать меры по усилению ответственности владельцев за содержание рынков, соблюдение честной конкуренции, защиту интересов продавцов от неправомерных действий администрации торговых площадей", - заявил Токаев.

Он добавил, что ждет от правительства и акимов конкретных шагов по повышению эффективности имеющихся инструментов, а также внедрению новых подходов к работе.

Также во время заседания глава государства заявил о том, что давление на бизнес в стране продолжается, несмотря на его поручения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1978382-tokaev-poruchil-razobratsya-s-manipulyatsiey-tsenami-i-iskusstvennym-defitsitom-na-rynkah/