Токаев: Решения о запрете экспорта продукции принимаются без учета товарного баланса

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в расширенном заседании правительства, на котором высказался о проблемах экспорта в стране. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

"Сегодня решения о запрете экспорта той или иной продукции принимаются без учета товарного баланса.

Это приводит либо к дефициту, либо к снижению привлекательности производства необходимых товаров. В итоге эффективность подобных мер резко падает", - заявил глава государства.

Он отметил, что правительству следует утвердить Правила формирования баланса ключевых товаров и самое главное – разработать единую информационную систему мониторинга.

"Это позволит иметь достоверные данные об остатках продукции для принятия решений", - подчеркнул Токаев.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства раскритиковал деятельность стабфондов страны.

Кроме того, президент на расширенном заседании правительства заявил, что одно из данных им еще 2 года назад поручений так и не было выполнено, и обвинил правительство в волоките.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1978387-tokaev-resheniya-o-zaprete-eksporta-produktsii-prinimayutsya-bez-ucheta-tovarnogo-balansa/