Токаев: Решения о запрете экспорта продукции принимаются без учета товарного баланса
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в расширенном заседании правительства, на котором высказался о проблемах экспорта в стране. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".
"Сегодня решения о запрете экспорта той или иной продукции принимаются без учета товарного баланса.
Это приводит либо к дефициту, либо к снижению привлекательности производства необходимых товаров. В итоге эффективность подобных мер резко падает", - заявил глава государства.
Он отметил, что правительству следует утвердить Правила формирования баланса ключевых товаров и самое главное – разработать единую информационную систему мониторинга.
"Это позволит иметь достоверные данные об остатках продукции для принятия решений", - подчеркнул Токаев.
Напомним, что Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства раскритиковал деятельность стабфондов страны.
Кроме того, президент на расширенном заседании правительства заявил, что одно из данных им еще 2 года назад поручений так и не было выполнено, и обвинил правительство в волоките.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1978387-tokaev-resheniya-o-zaprete-eksporta-produktsii-prinimayutsya-bez-ucheta-tovarnogo-balansa/