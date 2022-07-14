Токаев объявил выговоры двум министрам из-за сахара

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана на расширенном заседании правительства объявил выговоры двум министрам – главе Минторговли и интеграции Бахыту Султанову и главе Минсельхоза Ерболу Карашукееву, передает корреспондент NUR.KZ.

"Из ранее введенных семи сахарных заводов сегодня действуют только 4, которые загружены лишь на треть. Минсельхозом планируется увеличить долю свекловичного сахара в 6 раз к 2026 году, с 7 до 43%. Однако, за последние четыре года площади сахарной свеклы сократились на треть.

Мы на 90% зависим от импортного сахара. Здесь можно ссылаться на решения в рамках ЕАЭС, но это, в любом случае, это серьезный просчет правительства. Значит, не защитили позицию государства.

Правительству нужно в срочном порядке разработать отдельный отраслевой проект по развитию сахарной отрасли. Цель – значительное сокращение импортозависимости, постепенный переход к самообеспечению", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Министрам Султанову и Карашукееву президент публично объявил выговор.

Напомним, что в рамках своего выступления президент обвинил правительство в волоките, а также заявил, что акимы утратили контроль за расходованием государственных средств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1976236-tokaev-obyavil-vygovory-dvum-ministram-iz-za-sahara/