Инфляция в Казахстане достигла рекордных 14,5% впервые с 2015 года, заявил Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева проходит расширенное заседание правительства, на котором глава государства отметил высокий показатель инфляции в стране. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

"Несмотря на сложные геополитические вызовы, наша страна стабильно развивается. Мы видим это по итогам полугодия. Экономика выросла на 3,4 процента, а реальный сектор вырос на 4,1 процента. В частности, значительный прогресс был достигнут в области обрабатывающей промышленности.

Однако инфляция не стоит на месте. Сейчас этот показатель достиг 14,5 процента, превысив уровень 2015 года", – отметил президент.

По итогам мая 2022 года годовая инфляция ускорилась до 14%. При этом, по прогнозам Нацбанка, в ближайшее время возможен дальнейший рост цен.

Также в начале июня сообщалось о том, что рост цен на продукты питания в Казахстане достиг рекордных значений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1978379-inflyatsiya-v-kazahstane-dostigla-rekordnyh-145-vpervye-s-2015-goda-zayavil-tokaev/