Сулейменов дал поручение по наиболее уязвимым ТЭЦ и тепловым сетям в Казахстане

Фото: официальный сайт Министерства энергетики РК

Сегодня состоялось первое заседание Комиссии по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Сегодня под председательством первого заместителя руководителя Администрации президента Казахстана Тимура Сулейменова состоялось первое заседание Комиссии по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону.

Рассмотрены оперативные и системные меры по обеспечению бесперебойного теплоснабжения. По итогам заседания даны следующие поручения:

категорировать в течение трех дней все энергообъекты по группам риска в соответствии с их комплексным, в том числе техническим, состоянием. По наиболее уязвимым ТЭЦ и тепловым сетям будут подготовлены планы первоочередных действий между собственниками, акиматами и министерствами;

сформировать оперативные группы для проверки фактической готовности объектов тепло- и электроснабжения в регионах;

Министерству финансов и Агентству по финансовому мониторингу провести анализ тарифных смет и инвестиционных программ в отношении каждого юридического лица, проверить операции на предмет возможного вывода капитала;

разработать поправки в отраслевые законы и подзаконные акты для усиления контрольно-надзорных функций уполномоченных госорганов с целью повышения ответственности владельцев объектов тепло- и энергоснабжения.

Напомним, данную комиссию, которая проверит центральные и местные исполнительные органы, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать минувшей ночью. Возглавил комиссию первый заместитель руководителя Администрации президента Тимур Сулейменов.

Такие меры были приняты из-за того, что в минувшее воскресенье из-за аварии на ТЭЦ жители Экибастуза остались без отопления. Постояльцев некоторых соцобъектов перевезли из Экибастуза в Павлодар. Последствия до сих пор устраняются.

В городе был объявлен режим ЧС.

Между тем прокуратура Павлодарской области возбудила уголовное дело по ст.254 УК РК (Недобросовестное отношение к обязанностям).

Сегодня глава региона Абылкаир Скаков был освобожден от должности. Вместо него временно исполнять обязанности акима Павлодарской области будет Олег Крук.

Также егодня в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. В ходе визита он озвучил предварительную причину ЧП. По его словам, причиной могла стать ошибка сотрудников станции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999819-suleymenov-poruchil-po-naibolee-uyazvimym-tets-i-teplovym-setyam-podgotovit-plany/