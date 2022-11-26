"Буду лично контролировать": Токаев анонсировал специальный указ

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев во время инаугурации заявил, что будет лично контролировать исполнение предвыборной программы – для ее реализации он издаст специальный указ, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что его предвыборная программа стала итогом долгих размышлений и поисков.

"Не будет преувеличением сказать, что она прошла через мое сердце. Знаю, что народ поддерживает мои инициативы и возлагает на них большие надежды. Я приложу все свои усилия к тому, чтобы полностью реализовать каждый пункт предвыборной программы.

В связи с этим я подпишу специальный указ, который утвердит конкретные меры по ее реализации. Я буду лично контролировать процесс неукоснительного исполнения программы", - заявил Токаев.

Напомним, сегодня в столице прошла церемония инаугурации Касым-Жомарта Токаева, победившего на внеочередных выборах президента РК. Токаев принес присягу народу Казахстана и получил удостоверение президента страны.

После этого он обратился с речью к казахстанцам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999054-budu-lichno-kontrolirovat-tokaev-anonsiroval-spetsialnyy-ukaz/