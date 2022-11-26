Токаев: Богатство и карьера – это лед, который тает в руках

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев на инаугурации процитировал народную мудрость о том, что богатство и карьера носят временный характер – наследие оставят лишь дела, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что стране "предстоят большие дела" - в скором времени он пообещал объявить о решениях по важным и актуальным вопросам, после чего последует нелегкая работа.

"Я требую от всего государственного аппарата с честью выполнить эту задачу. В наших рядах найдется место только для тех, кто самоотверженно трудится и преданно служит стране. Они могут рассчитывать на нашу поддержку и уважение общества.

Хотел бы немного перефразировать народную мудрость: «Богатство и карьера – это лед, который тает в руках. А дела во благо страны оставят наследие, которое будет передаваться из поколения в поколение». Это должен осознавать каждый гражданин.

Интересы страны превыше всего. Требую от всех государственных служащих добросовестно исполнять свои обязанности", - заявил Токаев.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев официально заступил на второй срок президентских полномочий - Токаев принес присягу и получил удостоверение президента.

Выступая с речью на своей инаугурации, Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение в стране выборов в сенат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999048-tokaev-bogatstvo-i-karera-eto-led-kotoryy-taet-v-rukah/