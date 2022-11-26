Токаева официально объявили президентом Казахстана

Глава ЦИК Нурлан Абдиров и Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/sailau_22

Сегодня в Астане проходит торжественная церемония инаугурации Касым-Жомарта Токаева – после принесения Токаевым присяги ему вручили удостоверение президента Казахстана и официально объявили главой государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно протоколу, для вступления в должность президента Казахстана необходимо произнести слова присяги – после клятвы верно служить народу страны глава ЦИК вручил Касым-Жомарту Токаеву удостоверение президента.

"Президент Республики Казахстан", - торжественно объявили в зале.

С этой минуты Токаев официально стал избранным президентом Казахстана.

Напомним, 20 ноября в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. Победу одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, набрав 81,31% голосов избирателей.

Посмотреть церемонию инаугурации онлайн можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999037-tokaeva-ofitsialno-obyavili-prezidentom-kazahstana/