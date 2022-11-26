"От плохого подальше держись": Токаев назвал правило будущего Казахстана

Мужчина. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Официально вступивший в должность президента Касым-Жомарт Токаев заявил, что стране следует объективно оценивать прошлое и извлекать из него уроки, а также следовать принципу "хорошему учись, от плохого подальше держись", передает корреспондент NUR.KZ

"В упорной борьбе за свободу Казахстан обрел свою независимость. Мы должны дать справедливую оценку историческим личностям, внесшим огромный вклад в создание и укрепление нашего суверенного государства. Только время и история позволят дать оценку успехам и просчетам. Время – самый справедливый судья, история – мерило истины. Поэтому мы не должны допускать политической кампанейщины.

Если мы хотим стать справедливым государством, мы должны объективно оценивать прошлое и извлекать из него уроки. Хорошему учись, от плохого подальше держись. Этого правила должно придерживаться устремленное в будущее государство.

Мы должны прививать такие благородные качества, как патриотизм, трудолюбие, любознательность, новаторство, созидание, солидарность и милосердие. Я часто говорю об этом", - заявил Токаев.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев официально заступил на второй срок президентских полномочий - Токаев принес присягу и получил удостоверение президента.

Выступая с речью на церемонии инаугурации, Токаев заявил, что провокации, подрывающие единство нации и сеющие раздор в обществе, будут жестко пресекаться.

Будьте в курсе спортивных событий с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999049-ot-plohogo-podalshe-derzhis-tokaev-nazval-pravilo-buduschego-kazahstana/